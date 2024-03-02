خبير بالشؤون الإسرائيلية: تخوف أمريكي من تحول قطاع غزة إلى صومال آخر

قال أحمد أبو عماد محاميد، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن أمريكا تعرف التخوف من وصول الحرب إلى شهر رمضان، وتريد الضغط على بنيامين نتنياهو للقبول بصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن هناك أصوات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي تقول إنه يجب على نتنياهو قبول الصفقة.

بايدن خائف على حملته الانتخابية

وأضاف محاميد، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في حالة رفض بنيامين نتنياهو، لأسباب سياسية خاصة به، قبول الصفقة ستحدث ردة فعل غير متوقعة من المجتمع الدولي، خاصةً من بايدن لأنه يرى من داخل أمريكا والحزب الديمقراطي أنه سيخسر دعم الأمريكان له في الانتخابات المقبلة أمام ترامب، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من المسلمين الأمريكيين يعيشون في أمريكا وسيؤثرون على نجاحه في الإنتخابات.

وتابع: «هناك تخوفات من الداخل الأمريكي من تحول غزة إلى صومال آخر، ولذلك تريد الولايات المتحدة الضغط حتى من خلال المساعدات على المجتمع الإسرائيلي وعلى الحكومة للتوصل إلى اتفاق لعقد صفقة تبادل الأسرى والتوصل لحل لوقف إطلاق النار».