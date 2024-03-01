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البيت الأبيض: سنضاعف الجهود لفتح ممر بحري للمساعدات في غزة

كتب:

محمد عزالدين
09:59 م | الجمعة 01 مارس 2024
جون كيربي

جون كيربي

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن أمريكا ستضاعف الجهود لفتح ممر بحري للمساعدات في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف أن إيصال المساعدات لغزة جوا عملية صعبة عسكريا، مردفا: «نحاول إيصال المساعدات لغزة دون تعريض المدنيين لخطر، ونبذل قصارى جهدنا لإيصال المساعدات».

وأردف: «الخطر الأكبر ضمان عدم تعريض أحد للخطر خلال إيصال المساعدات، نحاول إيصال المساعدات إلى مناطق آمنة في غزة».

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