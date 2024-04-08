دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان.. اللهم غَشِِّني فيه بالرحمة

دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان، وتعد ليلة ذلك اليوم ليلة وترية من ليالي العشر الأواخر في رمضان والتي يحرص فيها المسلمون على الدعاء، بحسب السنة النبوية التي حثت على الإكثر من الدعاء في كل الأوقات، خاصة شهر رمضان المبارك.

دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان

وتعددت صيغ دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان وعلى سبيل المثال من صيغ الدعاء:

«اَللّهُمَّ غَشِّني فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْني فيهِ التَّوْفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبي مِنْ غَياهِبِ التُّهْمَةِ، يا رَحيماً بِعِبادِهِ الْمُؤْمِنينَ».

«اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك».

«اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صُنعا، اللهُم ابعد عنا كل ضيق وألم يُرهقنا وكل مرض يوقظنا اللهُم اغفر وارحم من توسدت أجسامهم الاكفان واختلطت عظامهم بالتراب فاللهم آنس وحشتهم و وحدتهم و اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة»

«اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه ، فإن جعلته فأجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً، الحمدلله على التمام ،الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر ايمانا و احتسابا وادرك ليلة القدر وفاز بالآجر»

«اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين الفائزين في هذا الشهر الكريم».

«اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة فأنت رب العالمين المجيب»

«اللهم بلغنا رمضان القادم في خير وعافية وتقوى».

«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال».