دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان 2023.. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي

تودع الأمة الإسلامية شهر رمضان المبارك بحزن على الأيام التي ينتظرونها من عام لآخر، ولذلك تكثر خلال هذه الساعات ترديد الأدعية، منها دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان 2023، حيث يأمل الصائمون استغلال هذه الساعات في كسب أكبر قدر من الحسنات.

دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان 2023

ويمكن ترديد دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان 2023 بأكثر من صيغة، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- «لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.. ربي اغفرلي واكتبني من عتقائك».

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان 2023

- «اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء.

- «اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك».

- «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي».

دعاء اليوم 29 من رمضان 2023

- «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير».

- «اللهم أصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر».

الأعمال المستحبة في اليوم التاسع والعشرين من رمضان 2023

ومن الأعمال المستحبة في اليوم التاسع والعشرين من رمضان 2023 أو في أي يوم الدعاء وتلاوة القرآن والصلاة على وقتها وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة.