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دراما المتحدة

«مدبولي»: الابتكارات التكنولوجية الحديثة ساعدت على نمو سوق السياحة العلاجية

كتب:

نرمين عفيفي
11:47 ص | السبت 02 مارس 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مستقبل صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية الأهم على مستوى البشرية، كونها تعني على المستوى الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهيته، فضلا عن ذلك يمكن الاستدلال على أهميتها الاقتصادية بموجب إحصائيات عدة، حيث يتجاوز حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العملاقة مثل اليابان وألمانيا أو الهند.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية، الذي يعقد في العاصمة الإدارية، أنه وفقا لجمعية السياحة العلاجية فيعبر عشرات الملايين سنويا بالعالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافرون ولجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية، ولاشك أن هذا النمو كبير بسوق السياحة العلاجية والاستشفائية، ويأتي مدفوعا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية والابتكارات التكنولوجية الحديثة والتقنيات العلاجية المستجدة، والتي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يتلقاها المرضى، الأمر الذي يحفز المواطن العالمي على السفر للحصول على تجربة علاجية أفضل.

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بقلم نرمين عفيفي