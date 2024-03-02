مدبولي: زيادة الطلب على السياحة العلاجية يأتي نتيجة للارتقاء بالمنظومة الصحية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نمو الطلب على السياحة العلاجية يأتي نتيجة الارتقاء بالمنظومة الصحية.

المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية

وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، بحضور عدد كبير من الوزراء وضيوف مصر من الدول العربية، أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعد مجالا خصبا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا أن مصر لديها العديد من المدن التي تزخر بالمقومات الطبيعية اللازمة للسياحة العلاجية.

تحويل مصر لواجهة عالمية للسياحة العلاجية

وأضاف أن مصر تتطلع لتنمية المدن والمقاصد الطبيعية الهائلة بمشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى تحويل مصر لواجهة عالمية لجذب هذا النوع من السياحة، كاشفا عن إعلان مصر في يناير عن إنشاء أول منتجع لخدمات الرعاية الصحية والضيافة بمدينة الصف بالجيزة.