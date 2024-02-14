«الرعاية الصحية» تبحث مع جنوب أفريقيا فرص الاستثمار في السياحة العلاجية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السفير بتشيكي جوزيف ماشيمباي سفير جنوب أفريقيا لدى مصر، وفولوفهيلو ثيميلي السكرتير الأول بالسفارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية المختلفة، وذلك في المقر الرئيسي لهيئة الرعاية بالقاهرة.

التجربة المصرية في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة

وتطرق اللقاء التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وحوكمة النظام الصحي، ودور الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل العامة «للرعاية الصحية، للاعتماد والرقابة الصحية، للتأمين الصحي الشامل»، والدور الاستراتيجي لوزارة الصحة والسكان، وأنظمة الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة، بالإضافة إلى قصص النجاحات والإنجازات التي حققتها هيئة الرعاية الصحية والتي انعكست إيجابًا على تطور نظام الرعاية الصحية في مصر، وأهمها تطوير البنية التحتية والمعلوماتية الصحية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، والخدمات الفندقية، وتدريب وتأهيل القوى البشرية، والاعتمادات الدولية للمنشآت الصحية، والتحول الأخضر في الرعاية الصحية، وغيرهم الكثير، كما تطرق اللقاء إلى النظام الصحي في جنوب أفريقيا وتطبيق التأمين الصحي الشامل ودور القطاع الخاص.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه خلال اللقاء تم بحث فرص التعاون مع جنوب أفريقيا في مجالات السياحة العلاجية والاستثمار الصحي وتناقل الخبرات الصحية، لافتًا إلى أنه سيتم دراسة عمل تحالف مع كبرى المستشفيات في جنوب أفريقيا Steiff Big Hospital للتكامل في خدمات السياحة العلاجية واحتواء أسواق السياحة العلاجية لمرضى القارة كبديل عن السفر للهند وأوروبا.

إنشاء عيادات متخصصة لتقديم خدمات السياحة العلاجية

وقال السبكي، إنه يستهدف عمل استثمار مشترك مع جنوب أفريقيا بإنشاء عيادات متخصصة لتقديم خدمات السياحة العلاجية في البلدين، ومؤكدًا أن الوقت الحالي يمثل فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات الصحية من جنوب أفريقيا إلى مصر بعد انضمامهما لمجموعة البريكس، وأضاف «ننفذ توجيهات القيادة السياسية لتقديم الخبرات المصرية في مختلف مجالات الرعاية الصحية والتعاون الكامل مع الأشقاء الأفارقة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في القارة بأكملها».

ومن جانبه، أشاد السفير بتشيكي جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا لدى مصر، بالطفرة التي أحدثها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في كافة المجالات وعلى رأسها برنامج الرئيس للإصلاح الصحي الشامل، معربًا عن امتنانه لدعمه الكامل للجهود الرامية للنهوض بصحة القارة الأفريقية.

وأكد السفير، على موقف الرئيسين المصري والجنوب الأفريقي الموحد الداعم للقضية الفلسطينية وتعزيز تواصل المساعدات الإنسانية لغزة، مشيدًا بجهود القطاع الصحي المصري لاحتواء أعداد كبيرة من المصابين وتقديم أفضل خدمات صحية لهم.

وتابع: لم أكن أتوقع حجم الطفرة التى حققتها هيئة الرعاية الصحية المصرية في تطوير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وحوكمة النظام الصحي والاعتماد الكامل على التكنولوجيا، مؤكدًا العمل خلال الفترة القادمة على تفعيل علاقة استراتيجية بين المؤسسات الصحية في جنوب أفريقيا وهيئة الرعاية الصحية لتبادل الخبرات وريادة السياحة العلاجية في القارة.