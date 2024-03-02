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دراما المتحدة

مدبولي: النمو على طلب السياحة العلاجية يزيد فجوة خدمات الرعاية الصحية

كتب:

نرمين عفيفي
11:45 ص | السبت 02 مارس 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن «النمو في الطلب على السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء يأتي مدفوعا بأحد التغيرات الديموغرافية الجوهرية التي يشهدها القرن الـ21، المتمثل في شيخوخة السكان، تلك الظاهرة التي يطلق عليها الشيب العالمي والناتجة عن ارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية 65 عاما فأكثر مع تنامي فئة السكان الأكبر سنا 84 عاما فأكثر».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية أنه وفقا لتقديرات الهرم السكاني من المرجح أن يرتفع الوزن النسبي لسكان العالم في الفئة العمرية 65 عاما فأكثر من 10% من الإجمالي لعام 2023 لـ16.5% عام 2050، علما بأن عددهم سوف يتضاعف خلال هذه الفترة من حوالي 800 مليون نسمة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة.

وشرح مدبولي أن كل ذلك يزيد من فجوة خدمات الرعاية الصحية غير الملباة ويخلق فرصا اقتصادية غير محدودة للوفاء به.

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بقلم نرمين عفيفي