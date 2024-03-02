هجوم بطائرة مسيرة على مبان سكنية في مدينة سان بطرسبورج الروسية

وقع انفجار مجهول بمدينة سان بطرسبورج شمال غربي روسيا صباح اليوم السبت، أسفر عن حريق ببعض المباني السكنية، كما تحطمت زجاجات بعض النوافذ بحي كراسنوجفارديسكي في المدينة، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام روسية.

ووفقًا لحاكم مدينة سان بطرسبورج، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات وتم إجلاء سكان الشقق المتضررة، مؤكدًا أن الأهم خلال الوقت الحالي هو الحفاظ على حياة وسلامة السكان.

طائرة مسيرة سبب وقوع الهجوم

وأشارت التحقيقات الأولية في الحادث إلى أن طائرة مسيرة هي المسؤولة عن الهجوم، وظهر في الفيديوهات المتداولة وميضًا عقبة صوت انفجار وقع في قلب المدينة، وأعلنت شرطة المدينة فرض كردونًا أمنيًا في محيط الهجوم.