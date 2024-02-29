10 معلومات عن إقليم ترانسنيستريا في مالدوفا.. طلب حماية روسيا

أفادت وكالات الأنباء الروسية «تاس» بأن مسؤولين موالون لروسيا في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا (تيراسبول) طلبوا من روسيا مساعدتهم في مواجهة ما وصفوه بـ«الضغوط المتزايدة» من السلطات لمولدوفية فيما أصدر كونجرس ترانسنيستريا المحلي قرارًا، بالموافقة على هذا الإجراء الموجه لمجلس الاتحاد الروسي ومجلس الدوما.

ترانسنيستريا تطلب حماية روسيا

ونص القرار على أن ترانسنيستريا ستقاتل باستمرار من أجل هويتها وحقوق ومصالح شعبها وحمايتهم، رغما عن أي ابتزاز أو ضغوط خارجية، كما دعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة والبرلمان الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الأخرى إلى منع أي تصعيد إضافي بين العاصمتين، وفقًا لـ«تاس».

10 معلومات عن ترانسنيستريا أو تيراسبول الأقليم الانفصالي في مولدوفا

وترصد «الوطن» أهم 10 معلومات عن ترانسنيستريا أو بريدنيستروفي (الاسم الرسمي للمنطقة) وتنطق تيراسبول وفقا لـ«بي بي سي» عربية:

1- لا يخضع إقليم ترانسنيستريا لسيطرة السلطات المولدوفية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

2- يحكم الإقليم انفصاليون يوصفون بميلهم للاتحاد مع روسيا.

3- لم يحصل الإقليم المتاخم لأوكرانيا على أي اعتراف دولي باستقلاله ومع ذلك يحتفل بعيد استقلاله سنويا

4- يوجد في الإقليم 1500 جندي روسي وتقول موسكو إنهم لحفظ السلام.

5- يعتمد الإقليم على موارد روسية تقدم له بالمجان مثل الغاز.

6- يبلغ عدد سكان الأقليم نحو 470 ألفا.

7- تتضمن التركبية السكانية للإقليم عرقيات روسية وأوكرانية ومولدوفية بنسب مختلفة.

8- وهي عبارة عن شريط ضيق بين نهر دنيستر والحدود الأوكرانية وتبلغ مساحتها 4.163 كيلومتر مربع.

9- يحمل معظم سكان الإقليم جنسيتين أو ثلاث، مثل الروسية والمولدافية والأوكرانية.

10- تعد اللغة الروسية هي الأكثر تداولا بين السكان.