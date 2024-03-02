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دراما المتحدة

إسرائيل تقصف بالمدفعية بلدة الوزاني جنوب لبنان

كتب:

منار مجدي
01:37 م | السبت 02 مارس 2024
جنوب لبنان

جنوب لبنان

أفاد إعلام لبناني أن إسرائيل تقصف بالمدفعية بلدة الوزاني بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

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