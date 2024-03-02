إسرائيل تقصف بالمدفعية بلدة الوزاني جنوب لبنان كتب: منار مجدي 01:37 م | السبت 02 مارس 2024 جنوب لبنان أفاد إعلام لبناني أن إسرائيل تقصف بالمدفعية بلدة الوزاني بمحافظة النبطية جنوبي لبنان. جاء ذلك خلال نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: 11 شهيدًا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي بدير البلح في غزة إعلام فلسطيني: سقوط شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمنزل في بيت حانون مقتل محتجزين إسرائيليين بغزة في قصف للاحتلال.. مفاجأة حول مصير الجثث (فيديو) حماس: مقتل 7 من المحتجزين الإسرائيليين في قصف للاحتلال على قطاع غزة قصف إسرائيل لبنان قناة القاهرة الإخبارية بقلم منار مجدي