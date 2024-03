مقتل محتجزين إسرائيليين بغزة في قصف للاحتلال.. مفاجأة حول مصير الجثث (فيديو)

قالت الفصائل الفلسطينية في بيان نشره التلفزيون الفلسطيني منذ قليل، إنها سبق وأعلنت عن انقطاع الاتصال والتواصل مع عدد من رجال المقاومة الفلسطينية والمسؤولين عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وقد تم التأكد من قتل عدد من رجال المقاومة والمحتجزين، والذين وصل عددهم لـ70، كما كشفت مفأجاة عن مصير جثث القتلي.

وأوضح بيان الفصائل الفلسطينية، أن عددًا من المحتجزين قد قتلوا خلال الأيام الماضية، نتيجة القصف الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال، مضيفين أنه بعد الفحص خلال الأسابيع الماضية، فقد تم التأكد من استشهاد عدد من رجال المقاومة ومقتل 7 من المحتجزين الإسرائيليين من بينهم، حايم جيرشون بيري חיים פרי ، يورام إتاك ميتزجر יורם מצגר ، أميرام إسرائيل كوبر עמירם קופר.

למרות היזהרותנו לשמור על חייהם

رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم

We tried to keep them alive

נתניהו מתעקש לחסל אותם

لا زال نتنياهو يصر على قتلهم

but Netanyahu insisted on killing them

שבעתם נהרגו בנשק צבאכם

سبعتهم قتلوا بسلاح جيشكم

All 7 killed by IDF weapon#الوقت_ينفد#הזמן_אוזל… pic.twitter.com/720VDbf34P