مقتل محتجزين إسرائيليين بغزة في قصف للاحتلال.. مفاجأة حول مصير الجثث (فيديو)

قالت الفصائل الفلسطينية في بيان نشره التلفزيون الفلسطيني منذ قليل، إنها سبق وأعلنت عن انقطاع الاتصال والتواصل مع عدد من رجال المقاومة الفلسطينية والمسؤولين عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وقد تم التأكد من قتل عدد من رجال المقاومة والمحتجزين، والذين وصل عددهم لـ70، كما كشفت مفأجاة عن مصير جثث القتلي.

فيديو لا تتركونا نشيخ في قطاع غزة

وأوضح بيان الفصائل الفلسطينية، أن عددًا من المحتجزين قد قتلوا خلال الأيام الماضية، نتيجة القصف الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال، مضيفين أنه بعد الفحص خلال الأسابيع الماضية، فقد تم التأكد من استشهاد عدد من رجال المقاومة ومقتل 7 من المحتجزين الإسرائيليين من بينهم، حايم جيرشون بيري חיים פרי ، يورام إتاك ميتزجر יורם מצגר ، أميرام إسرائيل كوبر עמירם קופר.

למרות היזהרותנו לשמור על חייהם

رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم

We tried to keep them alive

נתניהו מתעקש לחסל אותם

لا زال نتنياهو يصر على قتلهم

but Netanyahu insisted on killing them

שבעתם נהרגו בנשק צבאכם

سبعتهم قتلوا بسلاح جيشكم

All 7 killed by IDF weapon#الوقت_ينفد#הזמן_אוזל… pic.twitter.com/720VDbf34P — Ali Al-Zu’bi (@Alialz3bii) March 1, 2024

والـ3 محتجزين الذين أعلن عن مقتلهم اليوم، هم أصحاب مقطع فيديو نشرته الفصائل من فترة وهم من كبار السن الذين كشفوا أنهم من بنوا دولة إسرائيل، وأنهم من الجيل الأول في دولة الاحتلال.

وقالت الفصائل، إنها سنعلنُ لاحقاً عن أسماء القتلى الأربعة الآخرين بعد التأكد من هويتِهم.

عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين قتلهم جيش الاحتلال

وأوضحت الفصائل، إن عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين قتلوا نتيجة القصف الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة، وصل لنحو 70 محتجزا.

وشددوا على أنهم كانوا حرصين على حياة المحتجزين، لكن بات من الواضح أن القيادات في تل أبيب، تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف.

مصير جثث القتلى من المحتجزين الإسرائيليين

وعن مصير جثث القتلي من المحتجزين، أكدت الفصائل إن صفقة التبادل المحتملة ستتضمن جثث المحتجزين الموتى.