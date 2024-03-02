مع كثرة الاغتيالات.. هل اخترقت إسرائيل المنظومة الأمنية لحزب الله؟

يستمر مسلسل الاغتيالات الإسرائيلي ضد قادة وعناصر حزب الله والميليشيات التابعة لإيران منذ العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ودخول حزب الله الحرب على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وازدادت منذ اغتيال القيادي البارز صالح العاروري في بيروت، في الأول من يناير الماضي.

آخر اغتيالات دولة الاحتلال كان اليوم السبت، عندما أعلن حزب الله استشهاد 5 من عناصره في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان.

ووفقًا لما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية»، اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 كوادر من حزب الله، بالإضافة إلى شخصية أمنية لبنانية، جراء استهداف سيارة على طريق الناقورة جنوب لبنان، بواسطة مسيرة إسرائيلية، وهي ضمن واحدة من عشرات المرات التي استطاعت إسرائيل اغتيال شخصيات بارزة بواسطة طائرات مسيرة، فهل استطاعت دولة الاحتلال اختراق المنظومة الأمنية لحزب الله؟

دولة الاحتلال الإسرائيلي اخترقت المنظومة الأمنية لحزب الله

الدكتور محمد اليمني، الخبير في العلاقات الدولية، قال لـ«الوطن»، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي اخترقت المنظومة الأمنية لحزب الله منذ أن بدأت في الاغتيالات ورفع سقف قواعد الاشتباك بينهما، مشيرًا إلى أن الاغتيالات سياسة واستراتيجية تتبعها إسرائيل لمحاولة القضاء على حزب الله.

وأضاف «اليمني»، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد وقف إطلاق النار في المنطقة، في الوقت نفسه، لا تريد فتح جبهة جديدة بينها وبين حزب الله، لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث خطر كبير على الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه لا يوجد رد رادع وقوي من حزب الله على ما تم من اغتيالات لأنه يعلم مدى استفزاز الاحتلال وتورطه.

إسرائيل تحاول منذ فترة طويلة اختراق المؤسسات والميليشيات التابعة لإيران في المنطقة

الدكتور هاني سليمان، مدير المركز العربي للدراسات والبحوث، قال لـ«الوطن»، إنّ إسرائيل تحاول منذ فترة طويلة اختراق المؤسسات والميليشيات التابعة لإيران بشكل مباشر، مثل الحرس الثوري الإيراني أو الميليشات في الداخل السوري والعراقي وحزب الله، كجزء من عمل الموساد الإسرائيلي، خاصة أن دولة الاحتلال تعرف جيدًا أن أفضل هدف لها حاليًا هو استهداف القادة.

الاغتيالات المتكررة ستنعكس على أداء حزب الله

وأوضح «سليمان»، أن الاغتيالات المتكررة لقادة حزب الله وغيرها من الميليشيات سينعكس بشكل كبير على أداء حزب الله وفاعلية تأثيره، كما سيزيد من حالة انعدام الثقة وحالة التأزم الداخلي، مشيرًا إلى أن كثرة الاغتيالات ستشعل الجبهة الشمالية في إسرائيل وتزيد من احتمالية وفرص توسع الصراع في المنطقة.

وأكد مدير «العربي» للدراسات السياسية، أن دولة الاحتلال اخترقت بالفعل المنظومة الأمنية لحزب الله، كما سيواجه معاناة كبيرة خلال الفترة القادمة، وهناك زيادة لاحتمالات المواجهة وفتح الجبهة الشمالية، أو على أقل تقدير سيكون هناك رد فعل أو قصف صاروخي مكثف من حزب الله ضد أهداف إسرائيلية خلال الأيام القادمة.