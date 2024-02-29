كل ما تريد معرفته حول مجزرة دوار النابلسي بقطاع غزة.. وبن جفير: تصرف ممتاز

أثناء تجمع آلاف الفلسطينيين بمنطقة دوار النابلسي شمالي قطاع غزة، فوجئ الجميع بقصف إسرائيلي مباغت أثناء انتظار وصول الشاحنات وتوزيع المساعدات الإنسانية، وبحسبما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 112 شهيدًا، والجرحى إلى 760 جريحًا، في وقت نددت فيه مصر بالمجزرة واعتبرتها انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والإنساني.

وطالبت مصر الأطراف الدولية، ومجلس الأمن، بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

الحكومة الفلسطينية تدين مجزرة دوار النابلسي بغزة

وأدانت الحكومة الفلسطينية مجزرة دوار النابلسي بغزة، وقالت إن سقوط العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين ذهبوا من أجمل لقمة العيش هو جزء من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية.

كما نددت الخارجية الفلسطينية بمجزرة دوار النابلسي شمالي قطاع غزة، واعتبرتها تاكيدًا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تعطي اهتمامًا للمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين.

الاحتلال الإسرائيلي: الفلسطينيون بدوار النابلسي شكلوا تهديدًا ضد القوات

في وقت، تنصلت دولة الاحتلال الإسرائيلي بمجزرة دوار النابلسي، وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن الشاحنات قامت بدهس الفلسطينيين أثناء تجمعهم لاستلام المساعدات والازدحام الكبير الذي وقع بدوار النابلسي، كما قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال لا يعلم بوجود قصف بدوار النابلسي، كما أكد رواية المتحدث باسم حكومة الاحتلال، حول الحادث، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين شكَّلوا تهديدًا ضد قوات الاحتلال المتواجدة هناك.

بن جفير: تصرف ممتاز

كما علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، على حادثة دوار النابلسي في غزة، واصفًا الطريقة التي تصرف بها جنود الاحتلال بأنها «ممتازة».