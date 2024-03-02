مصدر بمستشفى ناصر بغزة لـ«الوطن»: متطوعون يقدمون خدمات صحية للمرضى

يعاني مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة، من أزمات ومشكلات كبرى، نتيجة اقتحام الاحتلال الإسرائيلي له منذ أيام، ونقص الوقود والأدوات الطبية، وبعد إعلانه الانسحاب، كشف طبيب بالمستشفى لـ«الوطن»، أن المستشفى لا توجد به أي خدمات متكاملة، وأن المتطوعين هم من يقدمون الرعاية الصحية للمرضى والجرحى داخل المستشفى.

سبب تقديم المتطوعين للخدمات الطبية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن سبب تقديم المتطوعين للخدمات الطبية هو أن الطاقم الطبي المتخصص تم اعتقاله أو أمره جنود الاحتلال الإسرائيلي بمغادرة المستشفى، وخلال الوقت الحالي، يعتبر مستشفى «ناصر» الطبي خارج الخدمة، بسبب توقف المولد والأكسجين وتعطل شبكة الصرف الصحي وانقطاع المياه وتكدس النفايات وعدم توفر إمكانيات طبية.

وأشار المصدر إلى أنّ المتطوع لا يعمل بوظيفة حكومية، ويعمل داخل المستشفى تحت بند تطوع ولا يتقاضى راتبًا شهريًا بل مصروف جيب فقط.

وزارة الصحة الفلسطينية تطالب بالتحرك العاجل

ويقدم مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع الخدمات الطبية لأكثر من مليون و800 ألف فلسطيني، فيما ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة لمجمع ناصر الطبي، كما طالبت المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن كافة الكوادر الصحية.