وفاة 3 مرضى نتيجة انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي بخان يونس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة وفاة 3 مرضى في العناية المركزة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين عنهم في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد دقائق فقط من إعلانها وقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن المجمع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أكدت الخوف من وفاة 6 مرضى في العناية المركزة و 3 في حضانة الأطفال بالمستشفى في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم بسبب انقطاع الكهرباء.

الصحة الفلسطينية تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة المرضى والطواقم

وحملت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة، كما ناشدت كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الآوان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع ناصر الطبي أمس الخميس، ونفذت عملية اعتقالات واسعة، وفقًا لما أكده الدكتور أشرف قدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قائلًا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادر صحي و11 من عائلاتهم و 191 مريضًا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه.

مجمع ناصر الطبي يشهد وضعًا كارثيًا

كما أضاف «القدرة»، أن مجمع ناصر الطبي يشهد وضعًا كارثيًا مقلقًا نتيجة نقص الإمكانيات الطبية وقرب نفاد الوقود خلال الـ24 ساعة القادمة مما يهدد حياة المرضى بشكل مباشر منهم 6 مرضى تحت أجهزة الصناعي في العناية المركزة و 3 أطفال في الحضانة، وهو ما حدث بالفعل في وقت باكر من صباح اليوم الجمعة.