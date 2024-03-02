وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل في مستشفى بلبيس المركزي

مر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

المرور على قسم الاستقبال والطوارئ

وتفقد وكيل وزارة الصحة، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، ومر على قسم الاستقبال والطوارئ، وتابع توقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال، وإجراء الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم، واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال واللقاحات، وعلى سلامة الأجهزة الطبية، والإجراءات الخاصة بالصيانة الدورية لها.

وتابع «مسعود» سجلات التردد على قسم الاستقبال، وكذلك وحدة الأشعة المقطعية، موجها بمراجعة التشخيص الطبي والملفات الخاصة بالحالات التي أجريت أشعة مقطعية لها، والتأكد من استحقاقها لذلك، وفقا للبروتوكولات المحددة من قبل وزارة الصحة.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قسم العمليات والعظام والجراحة العامة، موجها بتطوير الخدمة الطبية بالقسم، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، وإجراء العمليات ذات المستوي الثالث.

ومر الدكتور هشام مسعود، على عناية الطوارئ، وتابع الملفات الطبية للمرضى، وتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وتفقد قسم الكلى الصناعى، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

ووجه بحجز إحدى حالات الكلى بالأقسام الداخلية تحت الملاحظة، مع عرضها على استشاري الكبد والجهاز الهضمي، للاطمئنان على الحالة الصحية لها.

كما وجه «مسعود» إدارة المستشفى بتوفير أوجه الرعاية الطبية للمرضى، وناظر سجل الأعطال، وتأكد من إجراء الصيانة الدورية اللازمة للماكينات بالقسم، الذي يتواجد به 43 ماكينة، ويخدم 192 مريضا.