آخر ظهور للموسيقار حلمى بكر.. «ربنا يديني الصحة علشان بنتي» (فيديو)

آخر ظهور للموسيقار حلمي بكر قبل وفاته، كان في زيارة أجرتها «الوطن» له في منزله بالمهندسين، بينما يرقد على فراش المرض، بعدما خرج من المستشفى، وذلك قبل اسابيع من وفاته اليوم بعد صراع مع المرض، حيث رحل في أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الشرقية مسقط رأس زوجته.

وأجرى الوطن لقاء مع الموسيقار الكبير قال فيه: «عايز اشتغل وأطلع مزيكا، وبتمنى من ربنا يديني الصحة»، بتِلك الكلمات تحدث حلمي بكر مع ابنته الصغيرة ريهام، وأخبرها أنه يحبها بشدة، وأنه يتمنى العيش لأجلها، قائلًا: «عشان خاطرك بقول للناس ربنا يديني الصحة ادعيلي إنتي حبيبتي وحياتي».

وعند سؤاله عن سر مرضه، بكى وقال: «الحمد لله، أنا كنت داخل المستشفى كويس خرجت على كرسي متحرك»، إذ أصبح يستعين بالآخرين حينما يتقلب على جنبيه، لذلك وبعدما قضى في المستشفى 15 يومًا قرر أن يُكمل علاجه في المنزل.