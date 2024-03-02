خبير: انتخابات إيران التشريعية شهدت نسبة مشاركة أعلى من التوقعات

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إنّ المشهد الانتخابي في إيران يرضي الحكومة الإيرانية نوعًا ما، لأن كل استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأسابيع الأخيرة، أشارت إلى أن نسبة التصويت لن تتجاوز 27 % على أكثر تقدير، لكن وفق التقدير شبه الرسمي بلغت نسبة التصويت ما بين 40 إلى 41 %.

الانتخابات الإيرانية التشريعية

وأضاف «أبو النور»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك حشدًا شديدًا مارسته الحكومة الإيرانية على كل المستويات السياسية والشعبية، في اليومين الماضيين، لحث نحو 60 مليون ناخب تقريبًا، للإدلاء بأصواتهم في هذه العملية الانتخابية.

نسب المشاركة في الانتخابات الإيرانية التشريعية

وأشار إلى أنّ نسب المشاركة ليست منخفضة، وتسجيل نسبة 40% طبيعية بالنسبة للأزمات التي تجري بين الشعب الإيراني، وحكومته في ظل غلاء المعيشة، وأقصى نسبة سجلت للمشاركة الانتخابية كانت 64 % عام 2012، لكن متوسط الذهاب ما بين 40 إلى 50 %، في المرات السابقة كلها عدا مرتين فقط في 2012 و1984.

وتابع: «بالتالي هذه النسبة بالرغم أنها ليست مرضية كل الرضا للحكومة الإيرانية، لكنها ليست النسبة المتوقعة لجانب المعارضة، فكانت هناك أصوات في المعارضة تدعو الشباب لعدم النزول والمقاطعة».