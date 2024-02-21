حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل.. ارتفاع تدريجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل، متوقعة أن يسود طقس مستقر دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وكذلك جنوب الصعيد، يكون شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مع وجود عدد من الظواهر الجوية التي تسيطر على البلاد.

حالة الطقس غدا الخميس

- تنتشر غدا الخميس 22 فبراير وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

- تأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة ووالصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة ووالصغرى 14 درجة.

الجمعة 23 فبراير

- تسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 30% على مناطق من أقصى غرب البلاد، والصحراء الغربية، وجنوب الصعيد، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسوحل الشمالية على فترات متقطعة.

- تأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة ووالصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة ووالصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

السبت 24 فبراير

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

- نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

الأحد 25 فبراير

- تسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.