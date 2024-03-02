4 انخفاضات في يوم واحد.. كم خسر جرام الذهب في محلات الصاغة حتى الآن؟

شهد سعر جرام الذهب اليوم السبت، انخفاضات كبيرة ومتتالية منذ صباح اليوم في الأسواق ومحال الصاغة، وحتى منتصف التعاملات المسائية إذ أنه مع بداية التعاملات في سوق الذهب صباح اليوم شهد المعدن الأصفر بكل الأعيرة خسارة قدرت بقيمة 20 جنيها فقط للجرام.

ومع اقتراب ساعات الظهيرة، انخفض سعر جرام الذهب لجميع الأعيرة بعد التراجع السابق بمقدار 50 جنيها، وحينها سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2850 جنيها، بالمقارنة بـ2920 جنيها في بداية التعاملات، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

ومع اقتراب ساعات المساء، انخفض سعر الجرام لكل الأعيرة بمقدار 40 جنيها جديدة، وحينها سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2810 جنيهات للجرام، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر الآن 3211 جنيها للجرام، إذ شهد الذهب اليوم إجمالي انخفاضات بلغت الـ110 جنيهات حتى قبيل نهاية التعاملات.

وعاود الذهب خسارته مجددا قبيل إغلاق سوق الذهب ومحال الصاغة أبوابها أمام الزبائن، إذ هبط سعر المعدن النفيس بمقدار 30 جنيها دفعة واحدة حتى سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2780 جنيها للجرام، ليكون بذلك وصل إجمالي انخفاضات سعر جرام الذهب في يوم واحد 140 جنيها.

تراجع أسعار الذهب اليوم

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن» تفاصيل تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر الآن مبلغ 3177 جنيها للجرام للبيع، بعدما سجل قبل ساعة 3211 جنيها لجرام البيع، بانخفاض بلغ 34 جنيها للجرام قبيل نهايات التعاملات المسائية، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2780 جنيها للجرام في البيع، بعدما سجل 2810 جنيهات للجرام للبيع منذ قليل، بانخفاض وصل لـ 30 جنيها دفعة واحدة دون احتساب مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2382 جنيها للجرام للبيع، بعدما سجل 2408 جنيهات للجرام للبيع، بانخفاض بلغ 26 جنيها دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 14

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1858 جنيها للجرام للبيع، بعدما سجل قبل قليل 1848 جنيها للجرام دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب بمقدار 240 جنيها دفعة واحدة، إذ سجل مؤخرا 22 ألفا و240 جنيها، بعدما سجل منذ قليل 22 ألفا و480 جنيها، كما سجّل سعر الأوقية الذهبية نحو 2083 دولارًا للشراء.