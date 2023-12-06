طرح المشغولات الذهبية في بورصة السلع لأول مرة.. متى الموعد؟

كشف اللواء أحمد سلميان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين، عن طرح المشغولات الذهبية في منصة البورصة السلعية للمرة الأولى، بعد نجاح تجربة طرح السبائك الذهب والفضة في البورصة، خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن طرح المشغولات الذهبية سيكون متاحا للتجار والشركات والمواطنين أيضا.

طرح المشغولات الذهبية في البورصة السلعية

وقال رئيس مصلحة الدمغة والموازين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجري الآن التجهيز والإعداد لطرح مشغولات الذهب في منصة البورصة بجميع أنواعها من الخواتم والأساور والحلي والسلاسل، مؤكدا أن تطبيق التجرية سيكون بداية العام المقبل، قائلا: «طرح المشغولات الذهبية، سيحدث تأثيرا إيجابيا في أسعار الذهب بالسوق المحلية؛ لأن طرح أي سلعة في منصة البورصة السلعية يؤدي إلى استقرار وانخفاض أسعارها في الأسواق».

انخفاض أسعار الذهب

ونوه اللواء أحمد سليمان، إلى أن تجرية طرح السبائك الذهب والفضة في منصة البورصة كان لها تأثير إيجابي في السوق المحلية، مضيفا: «استخدمنا منصة البورصة لتشجيع التجار وإجراء مزاد إلكتروني، لتحقيق أسلوب راقي وحديث من خلال الشفافية لمنع حدوث أي تجاوزات أو ممارسات خاطئة، كما أن إجراء تداول الذهب في البورصة سيظهر تأثيره القوي على المدى البعيد في أسعار الذهب واستقرار السوق».

ونوه اللواء أحمد سليمان، أن طرح المشغولات الذهبية سيكون متضمنا أيضا طرح سبائك الذهب والفضة للتجار والشركات؛ استكمالا لما تم طرحه للمرة الأولى يوم 14 نوفمبر الذي شهد تداول 107 سبائك تشمل 66 سبيكة ذهب و41 سبيكة فضة عبر منصة البورصة السلعية، وذلك للشركات والمصنعين، بشرط تسجيل الشركات في منصة البورصة السلعية.