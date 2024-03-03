إسرائيل توافق على هدنة جديدة في غزة.. وتنتظر رد الفصائل الفلسطينية

وافقت إسرائيل، على عقد صفقة تبادل جديدة مع الفصائل الفلسطينية، وإتمام هدنة تتضمن وقف إطلاق النار، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وكالة «رويترز».

نقل موقع «والا» العبري عن مسؤول أمريكي، أنّ إسرائيل وافقت على شروط صفقة تبادل، فيما تنتظر رد الفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار الفوري، وعقد هدنة تستمر 6 أسابيع.

فيما قال مسؤول أمريكي إلى موقع «والا» العبري، إن المحادثات مستمرة مع حركة حماس، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق هدنة في غضون أيام، وقبل شهر رمضان.

وأضاف: «الكرة في ملعب حماس، وننتظر ردهم لوقف إطلاق النار على الفور».

إسرائيل تنتظر رد حماس

في وقت سابق، قال مسؤول مشارك في المفاوضات الجارية لعقد صفقة تبادل للقناة «12» العبرية، إنّ إسرائيل تنتظر معرفة عدد المحتجزين الأحياء حتى الآن في غزة، والحصول على جواب عن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في كل مرحلة

حماس تعلن مقتل محتجزين لديها

وأعلنت حركة حماس، أمس، مقتل 7 من المحتجزين لديها، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأماكن تواجدهم.

وفي سياق متصل، تشهد المدن الإسرائيلية، احتجاجات واسعة تطالب بتحرير المحتجزين، وإجراء انتخابات مبكرة، فيما واجهت شرطة الاحتلال تلك المظاهرات، بقمع المتظاهرين والاعتداء عليهم، بحسب صحف عبرية.