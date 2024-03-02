سمير فرج: أتوقع التوصل لاتفاق بشأن إقرار الهدنة في غزة خلال أسبوع

توقع اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، التوصل لاتفاق بشأن إقرار الهدنة في غزة خلال أسبوع، لوقف إطلاق النار قبل رمضان.

إسقاط المساعدات إلى شمال غـزة جوًا

أكّد الخبير العسكري والاستراتيجي، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «الخلاصة» الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة «المحور» أهميّة القرار المصري بإيصال المساعدات شمال غـزة جوًا، مشيرًا إلى أنّ مساعدات رفح امتدادها لخان يونس فقط، ولكن هذه المساعدات لا تصل لشمال غزة، بما دفع القاهرة لعمليات الإنزال بالباراشوت.

وقال «فرج»، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدفع 3 طائرات سي 130، لإسقاط مساعدات إنسانية لسكان غزة في الشمال، حيث يعانون منذ 3 أشهر، من عدم وصول أي مساعدات، وبالتالي كانت لمسة عظيمة من مصر لإسقاط المساعدات الإنسانية في شمال غزة وجباليا.

مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في حق فلسطينيين

واستنكر الخبير الاستراتيجي المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حق فلسطينيين ينتظرون مساعدات إنسانية في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات في شارع الرشيد جنوب غزة.

واختتم: «مصر ستضيف غدًا جولة هامة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وسيتم استقبال عناصر من إسرائيل وغزة، وقطر وأمريكا والجميع يريد إنهاء ووقف إطلاق النار قبل رمضان، وأتوقع توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار خلال أسبوع».