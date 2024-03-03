أفضل طريقة لحشو الممبار باستخدام الزجاجة.. «مش هتاخد أكثر من 10دقايق»

الممبار يُعد من الأكلات المُفضلة لدى الكثير، خاصة في الأعياد والمناسبات، نظرا لمذاقه اللذيذ، فالبعض يُفضل تناوله بالأرز أو اللحمة المفرومة، لذلك يحرص العديد على تحضيره ولكن يعاني البعض من طريقة حشوه بشكل جيد، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لحشو الممبار باستخدام الزجاجة.

طريقة حشو الممبار

خطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها حشو الممبار باستخدام الزجاجة ومنها:

في البداية احضري الزجاجة ويتم قسمها نصفين.

يتم تثبت طرف الممبار في طرف الزجاجة صغير الفوهة.

يمرر الحشو من طرف الزجاجة حتى يدخل الممبار ويوزع فيه حتى لا يتكتل.

يحشى الممبار على حسب حجم القطعة المرادة مع الانتباه لعدم زيادة الحشو بكميات كبيرة في الممبار حتى لا ينفجر خلال التسوية.

طريقة حشو الممبار بسرعة

توضع خلطة حشو الممبار في كيس حلواني أو كيس بلاستيك سميك ويقص طرفه.

يتم تثبيت فتحة الكيس في طرف الممبار ويضغط عليه حتى يخرج الحشو من الكيس ويوزع داخل الممبار.

يتم حشو الممبار على حسب حجم القطعة المراد حشوها.

طريقة عمل الممبار على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

المكونات

كيلو ممبار.

كيلو أرز.

6 فصوص ثوم مفروم.

كيلو طماطم.

كيلو بصل.

ثمرتان فلفل رومي.

خضرة مشكلة مفرومة بقدونس وشبت.

ملعقة صلصة طماطم.

ملح وفلفل وكمون.

نصف كوب زيت.

خطوات التحضير

في البداية يتم وضع حلة على النار مليئة بالماء والملح حتى يتم سلق الممبار جيدًا.

يتم تقطيع البصل لمكعبات صغيرة جدا ووضعها في الحلة

يوضع الثوم المفروم وتتبيله بالملح والفلفل، حتى يتجانس

إضافة الخضروات على البصل مع تقليبها مع الطماطم والبصل

بعد ذلك يتم تقطيع الفلفل الأخضر لمكعبات صغيرة وإضافتها على خليط الخضروات

إضافة الأرز على كل المكونات مع التوابل

طريقة عمل ممبار «ني في ني»

يوضع الأرز مع الشبت والبقدونس وكزبرة خضراء مفرومين وثوم مفروم وبصل مفروم وطماطم مفرومة والتوابل والقرفة وزعتر ويخلط جيداً.

يغسل الممبار جيدا ويحشى بالخليط ويسلق مع البصل والجزر والكرفس وورق لورا والمرقة بها ملح وفلفل.

يقلى الممبار في زيت غزير ويرفع ويترك ليصفي.

يقدم الممبار في طبق مزين بالبقدونس.