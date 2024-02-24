كزبرة: «نفسي أمثل من صغري.. والتأخير خلاني أعلى إيرادات في السينما المصرية»

حرص أحمد بحر الشهير بـ«كزبرة»، على توجيه رسالة للجمهور، وصناع وأبطال فيلم الحريفة، بعد النجاح الكبير، الذى حققه العمل، خلال الفترة القليلة الماضية.

كزبرة يوجه الشكر للجمهور

كتب كزبرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»: «من صغري كان نفسي أخد فرصة تمثيل، كانت بتتأخر عشان ربنا شايل ليا الأحسن والأفضل ليا والحمد لله الفرصة جت، والحمد لله بتوفيق ربنا الواحد كان قدها، وأول فيلم ليا بقى من أعلى إيرادات السينما المصرية، والفضل بعد ربنا، يرجع للناس اللي دخلت الفيلم، بشكر كل واحد فيكم من كل قلبي، ويا رب نفضل دايما عند حسن ظنكم».

وأضاف: «ثانيا بشكر أستاذ طارق الجنايني صاحب الفضل عليا بعد ربنا، على إنه شاف فيا موهبة، ودعمني من كل قلبه، وتاني حاجة على المخاطرة الكبيرة، وثقته في شباب لسه طالع، وأغلبيتهم كان أول مرة يمثل، بجد أنت أفضل وأشطر الناس اللي شوفتها، وتستاهل الخير كله، وطبعا بشكر أستاذ روؤف السيد المخرج العبقري، اللي قدر يطلع من كل واحد فينا أحسن ما عنده، ومعاملته لينا، وإنه قدر يحتوينا ويثق في موهبتنا».

كزبرة يشوق الجمهور بالجزء الثاني من الحريفة

وتابع كزبرة: «طبعا بشكر أخويا وحبيبي أستاذ إياد صالح، القلم الجارح، على الفيلم الحقيقي، والورق الجميل، اللي يعيش مع الناس والرسالة الحلوة اللي وصلتها من الفيلم، وطبعا أي حد اشتغل في الفيلم أنا بشكره من كل قلبي، وأخيرا إخواتي الحريفة أنا طبعا مهما أتكلم مش هعرف أعبر عن حبي ليكم، وهفضل طول عمري فخور إني اشتغلت معاكم، وفخور إن النجاح ده شوفته معاكم انتوا، وليا الشرف إني كنت جزء بسيط من العمل ده، وأخيرا استنوا الجزء التاني».