شيماء البرديني: أرقام ضحايا حرب غزة مفزعة.. وإسقاط المساعدات جوا فكرة مبتكرة

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ فكرة الإسقاط الجوي للمساعدات في قطاع غزة، أحد الأفكار المبتكرة لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، مؤكدة أنّ وصول المساعدات عبر معبر رفح لم يتوقف منذ اليوم الأول للحرب الآثمة، وكذلك لم تتوقف إسرائيل عن استهداف المساعدات والإمدادات والمستشفيات.

مصر تواصل وستواصل تقديم المساعدات

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تواصل وستواصل تقديم المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، وسامح شكري وزير الخارجية عقد الكثير من اللقاءات، وفي كل لقاء يشدد على الحلول المصرية، والمجتمع الدولي بالكامل أجمع على أنّ الحل المصري هو الحل الشامل للقضية الفلسطينية.

وتابعت: «اليوم بعد مرور 148 يومًا من اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم، يشهد كل يوم موقفا مصريا قويا، سواء سياسي أو شعبي أو دبلوماسي في إطار التهدئة والوصول إلى حلول للحفاظ على أصحاب الأرض».

32 ألف شهيد

وأكمل: «وصلنا لأكثر من 32 ألف شهيد و72 ألف مصاب، هذه الأرقام مفزعة للعالم كله، والعالم أجمع أنّ الحل المصري هو الأقرب للمنطق وللواقع ويجب أن يُطبق، فهل تواصل إسرائيل تحدي العالم؟».