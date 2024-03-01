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دراما المتحدة

مساعد وزير الخارجية السابق: دور مصر محوري في تحقيق التهدئة بالمنطقة

كتب:

منى صلاح
11:01 ص | الجمعة 01 مارس 2024
السفير جمال بيومي

السفير جمال بيومي

أعرب السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق، عن سعادته البالغة بالدور الإقليمي الريادي لمصر في المنطقة لتحقيق توازنات وتهدئة، مثمنا زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، للقاهرة أمس، ولقاء الرئيس السيسي، الذي شدد على استمرار القاهرة في تقديم الدعم الكامل لتحقيق استقرار «الخرطوم».

أضاف في مداخلة له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين سمر الزهيري ويارا مجدي، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك 5 ملايين سوداني يقيمون في مصر، مؤكداً: «لا نعتبرهم أبداً ضيوف أو لاجئين بل هم في بيوتهم وأغلبهم يسكنون مساكن يملكونها، وآلاف من أبناء السودان يدرسون في مصر، وتحديداً بجامعة الأزهر».

وتابع: «هناك آلاف المصريين يعيشون في السودان سواء يعملون بأجهزة مراقبة النيل أو حتى فرع جامعة الإسكندرية بالخرطوم».

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بقلم منى صلاح