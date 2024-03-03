تداول 28 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1025 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، وجرى تداول 28 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1025 شاحنة و65 سيارة، وشملت حركة الواردات 10 آلاف و500 طن بضائع، و481 شاحنة و60 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17 ألفا و500 طن بضائع، 544 شاحنة و5 سيارة.

السفينة على متنها 5000 طن ردة

وأشارت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن ميناء بورتوفيق يستعد لاستقبال السفينة «SHANGHAI – M» وعلى متنها 5000 طن ردة بينما تغادر السفينتين «PROJECT – A» و«NOURY» وعلى متنها 6000 طن دقيق تصدير إلى اليمن والسفينة النوي اكسبريسوسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3760 راكب بموانيها.

وأوضحت أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينتين الرياض ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون إكسبريس، أمل ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية 2، الحرية 1 وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، أور وبريدج.