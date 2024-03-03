4 نصائح مهمة لتنظيم سفرة صحية ومتنوعة في رمضان.. احرصي عليها

تنظيم سفرة رمضان، واحتوائها على أصناف الطعام المختلفة يعتبر من أساسيات تجميل البيت وقت الإفطار، إذ تتفنن ربة المنزل في ترتيب وصنع أصناف الطعام المختلفة، لذلك قدمت الكوتشينج شيف بسمة السباعي نصائح مهمة لتنظيم سفرة رمضان بطريقة صحية ومتوازنة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» على قناة TeN.

وضع جدول كامل لشهر رمضان

أكدت السباعي أن وضع جدول كامل لشهر رمضان لا يحقق النتائج المطلوبة مع الكثير من الناس، مشيرة إلى أهمية اختيار وجبة الإفطار بشكل يتناسب مع جميع أفراد الأسرة.

وحذرت من تجميد الطعام لأنه يفقده الكثير من الطعم والفائدة، مشيرة إلى أنه من الأفضل تجميد تتبيلة الدجاج أو اللحوم، والتأكد من إحكام التغليف لتجنب اختلاط الروائح.

احتواء سفرة رمضان على مجموعة متنوعة من الأطعمة

وأشارت إلى أن سفرة رمضان يجب أن تحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة، مع التركيز على الخضروات والبروتينات بجانب النشويات والسلطات، مع التأكيد على أن سفرة الإفطار الأولى والأخيرة هي الأهم خلال الشهر.

وأخيرًا، شددت السباعي على أهمية عدم إهدار الطعام خلال رمضان، مشيرة إلى أنه من الضروري تحضير كمية من الطعام تكفي ليوم واحد فقط لتجنب إهدار الباقي وتقديمه في اليوم التالي.