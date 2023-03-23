سفرة البدو في رمضان بجنوب سيناء.. «لبن رايب والفراشيح وفتة وشوربة»

مع انطلاق شهر رمضان، تبدأ الأسر والمجتمعات، في التجمع باليوم الأول لتناول وجبة الإفطار معا، وتبتكر ربات البيوت من أجل أن يكون إفطار أول يوم مميز.

ويتمسك أهالي جنوب سيناء من البدو بعادات وتقاليد في شهر رمضان، خاصة وقت الإفطار.

من جهته، قال الشيخ حميد صبيح، من قبيلة المزينة، إن رمضان شهر الخيرات وتجمع الآباء والأبناء والأقارب؛ إذ يجتمع الرجال في المقعد، أما السيدات فيجتمعن في المنزل لتناول الإفطار.

لبن رايب من طقوس الإفطار

وأوضح «حميد» لـ«الوطن»، أن اللبن الرائب من طقوس الإفطار لدى أهالي البادية؛ إذ نفطر بالبلح واللبن الرائب، من ثم نؤدي صلاة المغرب، والجميع يجلس دون استثناء لتناول الإفطار.

وشدد على أن اليوم الأول مميز للجميع، ويكون الإفطار عبارة عن لحم وأرز وفراشيخ، بالإضافة إلى المرقة «الشوربة»، موضحا أن الأهالي يجتمعون على المائدة، وبعد صلاة العشاء يتذكرون بعض الأحداث، مع إلقاء بعض أبيات الشعر والاغاني البدوية.

السحور جبن وزعتر

ووجبة السحور لدي البدو مختلفة عن أماكن ومجتمعات أخرى؛ إذ يفضل أهالي جنوب سيناء أن تكون وجبه السحر خفيفة وصحية، عبارة عن جبن مضاف إليه زيت الزيتون والزعتر البري.

ويقول رمضان الجبالي، لـ«الوطن»، إنه في شهر رمضان ننظم زيارات إلى مناطق الحمادة لتناول الإفطار، وفي هدوء وقلب الصحراء.

والحمادة هي مناطق في قلب الجبال والخضاب، يقصدها البدو طالبين الهدوء والتعبد في ليالي رمضان.