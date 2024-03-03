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دراما المتحدة

«فاهم» توقع بروتوكول تعاون مع منتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرا

كتب:

حبيبة فرج
01:14 م | الأحد 03 مارس 2024
جانب من توقيع البروتوكول

جانب من توقيع البروتوكول

وقّعت مؤسسة فاهم للصحة النفسية، بروتوكول تعاون مع منتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرا، في إطار العمل على دعم الصحة النفسية للمرأة. 

وقام بتوقيع البروتوكول السفيرة نبيلة مكرم رئيس مؤسسة فاهم للصحة النفسية، والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هامش فعاليات الدورة الثالثة من قمة المرأة المصرية المهنية.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المهنية، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد الوزراء، كما تشهد فعاليات القمة حضورا نسائيا دوليا ومحليا موسعا، حيث يشارك في الفعاليات نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين وممثلي المنظمات الدولية وقيادات نسائية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية.

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