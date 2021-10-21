تعرف على الـ10 سيدات المكرمات في منتدى الخمسين من محافظة دمياط

كرمت أمس 10 سيدات من محافظة دمياط، خلال فعاليات منتدى الخمسين، وهن: الدكتورة اَمال محمد شطا، أخصائي طب الأطفال، مدير إدارة التعليم والإعلام الصحي بمديرية الصحة، وآمال عبدالجليل عبدالغني، مقرر مناوب فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتورة غادة محمد الصياد، رئيس قسم النسيج بكلية الفنون التطبيقية، عميد كلية حاسبات ومعلومات بجامعة دمياط.

كما كرمت سالي مجدي نخالة، مدير إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة دمياط، والمهندسة جيهان محمد السيد، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والمستشار فيفيان وسام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعزة محمد فوزي إبراهيم، المديرة الفنية بمركز رحمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وياسمين نبوي جوهر، مدير ومقرر المجلس الإقليمي للسكان، مقرر اللجنة التنسيقية السكانية، والدكتورة شيرين محمد غلاب، رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة دمياط، والدكتورة أماني زاهر شحاتة، مدرس علم اجتماع بقسم الاجتماع بكلية الآداب - جامعة دمياط.

منتدى الخمسين يضم وزيرتا التخطيط والهجرة وشؤون المصريين بالخارج

جدير بالذكر أنّ منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا يضم كوكبة من السيدات التكنوقراط المتميزات، من أبرزهن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة مشيرة خطاب، الوزيرة السابقة للأسرة والسكان.

منتدى الخمسين أول شبكة متنامية تضم السيدات التكنوقراط في مصر

ويُعد «منتدى الخمسين» أول شبكة متنامية تضم السيدات التكنوقراط في مصر، أسسته أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري المصنفات خلال «قمة الأفضل» التي عُقدت في يناير 2016 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء؛ إذ جرى خلاله تكريم محافظ دمياط ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرًا لعام 2018، لإسهامامهن فى مجال التنمية الاقتصادية.

ويهدف المنتدى إلى إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ويضم بين عضواته وزيرات في الحكومة، ورؤساء مؤسسات وشركات كبرى تعمل بقطاعات متعددة في الاقتصاد المصري، وكذلك رائدات أعمال.