رئيس الوزراء: نحرص على تذليل التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة في الاستثمار بمصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الحرص على تذليل جميع التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة في خوض مجال الاستثمار في مصر، والاستفادة من الفرص الواعدة والحوافز التي يتم توفيرها للمستثمرين، وذلك في القطاعات المُستهدفة وفق الأولوية التي تمنحها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم، ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا لدى مصر.

مصر تعتز بعمق العلاقات التاريخية مع إيطاليا

ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء بالسفير الإيطالي، مؤكدا اعتزاز مصر بعمق العلاقات التاريخية التي تربطها بإيطاليا، والحرص على تعزيزها لدعم المصالح المشتركة بين البلدين، مُعربا عن التطلع لاستقبال جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا بالقاهرة في أقرب فرصة.

رئيسة وزراء إيطاليا تتطلع لزيارة مصر

من جانبه، أعرب سفير إيطاليا بالقاهرة عن تطلع رئيسة وزراء بلاده لزيارة مصر، في إطار البناء على مجالات التعاون المُشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب مُتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في القطاعات ذات الأولوية لكلا البلدين.

كما أشاد السفير الإيطالي بالجهود المصرية الحثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وآخرها النجاح في عقد صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، وهو ما يُمثل بادرةً إيجابيةً لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، واستكمال خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في إطار تنفيذ مقترحات التعاون في قطاع الزراعة، وسُبل دعم الأمن الغذائي لمصر، فضلا عن بحث إمكانيات التعاون لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.