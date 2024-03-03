«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا حول المشاورات خلال دورتين للبرلمان الصيني

استعرض برنامج «العالم شرقا»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بشأن التقييمات والمشاورات خلال دورتين للبرلمان الصيني، وذلك في عرض شامل.

أوضح التقرير: أن في تجمع أشبه بالظاهرة السنوية يسلك آلاف المندوبين طريقهم نحو الاجتماعات التشريعية الصينية والمعروفة باسم «الدورتين»، وهي اجتماعات تهدف لتقييم الأداء الحكومي على مدار سنة مضت ووضع رؤى جديدة أخرى باعتبارها تحمل مادة صريحة لأولويات القيادة العليا، فهي تلقى قدرا كبيرا من الاهتمام الدولي لاستقراء اتجاه البوصلة الصينية.

المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني

وأشارت الإعلامية منى شكر خلال استعراضها، إلى أنه تعد هاتين الدورتين تابعتين للبرلمان الصيني، الذي ينقسم بدوره إلى المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

اللجنة الوطنية الاستشارية الصينية

ولفتت إلى أنه تضم اللجنة الوطنية الاستشارية الصينية أكثر من 2000 عضو، ويعد هذا المجلس أعلى هيئة استشارية في البلاد وستنطلق دورته السنوية في 4 من هذا الشهر، غير أنه يتسبب بقوة سياسية خفيضة إذ يقتصر أعضاؤه على تقديم مقترحات فقط قد لا تكون لها أي تأثير يذكر على صنع القرار الصيني.

وأوضحت أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني سيتم افتتاحه في 5 من هذا الشهر، وهو أعلى هيئة تشريعية في الصين ورأس سلطة الدولة، ويضم قرابة 3000 مندوب، يتم اختيارهم من قبل الوحدات الإدارية الصينية وغيرها، يشغلون مناصبهم لمدة 5 سنوات.