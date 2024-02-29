جون بولتون: ابتعاد إدارتي بايدن وأوباما عن الشرق الأوسط باتجاه الصين كان خطاً

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، السفير جون بولتون، إنّه كان من الخطأ أن تعتقد كل من إدارتي الرئيس جو بايدن، ومن قبله الرئيس باراك أوباما، أنه في إمكان الولايات المتحدة الابتعاد عن الشرق الأوسط باتجاه الصين، مفسرًا ذلك بقوله إنه عندما تبتعد أمريكا عن أي منطقة، تفتح الباب أمام خصومها.

وأضاف «بولتون»، في حواره مع الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج «عين على أمريكا»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لذلك؛ من أجل أمن أمريكا، فإن الجميع الحلفاء حول العالم، يجب استمرار اليقظة على كل الأصعدة، فلا توجد منطقة أكثر أهمية أو عُرضة للخطر من منطقة أخرى».

وأوضح المسؤول الأمريكي السابق أن الولايات المتحدة لها مصالح حساسة بالشرق الأوسط، ولا تزال تلك المصالح في خطر كبير، وتابع بقوله: «اليوم، أصدقاؤنا وحلفاؤنا يتعرضون للتهديد من قبل إيران، وهذا له عواقب وخيمة بالنسبة للولايات المتحدة».