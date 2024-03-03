عالم بالأوقاف: قضاء حاجة الناس ومساعدتهم أفضل من الاعتكاف بالمسجد النبوي شهرا

قال الدكتور أشرف فهمي، من علماء وزارة الأوقاف، إنّ سداد الدين عن المديونين يعتبر من أفضل الأعمال عند الله، لافتًا إلى أنّ الدين همّ بالليل ومذلة بالنهار.

قضاء حاجة الناس

وأضاف فهمي، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، في برنامج «البيت» المذاع على شاشة «قناة الناس»: «والمشي في قضاء حاجة الناس ومساعدتهم أفضل ثواب وأجر من أن يعتكف الإنسان في المسجد النبوي شهرًا، وهذا من كرم ومحبة الله».

الله عز وجل لا ينسى العمل الصالح من عبده

وتابع العالم بوزارة الأوقاف: «لما ربنا يحبك هيرسل لك أعمال الخير كي تفعلها، والله لا ينسى من مسح على رأس يتيم ومن أطعم مسكينا ومن قضى حاجة الناس، وإن نسى العباد فالله لا ينسى، وهو الرحيم الكريم».