أمين الفتوى عبر قناة الناس: الأعمال الصالحة تغفر صغائر الذنوب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل مفاداه إنه يفعل معاصي وذنوب، وبعدها يقوم بعمل صدقات وحسنات، فهل تغفر ذنوبه بما فعله من حسنات؟

الذنوب والمعاصي

وقال أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «لا يجوز فعل الذنوب والمعاصي، لكن نحن بشر، وسيدنا النبي محمد صلي الله علىه وسلم يقول الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فربما يقع أحدنا في ذنب، فهنا السائل يقع في المعاصي وبعدها يفعل الأعمال الصالحة، طبعا تغفر ما دامت ليست من الكبائر لا تغفر».

حقوق الناس

وتابع: «لو عندك كبيرة متعلقة برد حقوق الناس، فردها وتوب واستغفر واطلب من أصحابها المسامحة، لكن على العموم ما دمت تفعل الذنوب وتتوب أبشر فإن الله يغفر الذنوب بالأعمال الصالحة».