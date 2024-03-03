«الصحة الفلسطينية»: إسرائيل نفذت مجزرة مروعة عند دوار الكويتي

ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجـزرة مروعة عند دوار الكويتي بغزة، اليوم، وراح ضحيتها عشرات الفلسطينيين والجرحى.

جرائم إبادة جماعية ممنهجة

وأكد القدرة بحسب تصريحات لفضائية «تليفزيون فلسطين»: «قوات الاحتلال تنفذ جرائم إبادة جماعية ممنهجة تستهدف مئات الآلاف من البطون الجائعة شمال غزة ويطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار صوب المناطق الشمالية للمحافظة الوسطى».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأ القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في السبت السابع من أكتوبر 2023، حيث نفذت الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى فيما رد الجيش الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية المستمرة حتى الآن وسط استمرار الحرب على الرغم من الدعوات الإقليمية والدولية لإيقاف الحرب ومحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في دعوى مقدمة من دولة جنوب إفريقيا في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 30 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات.