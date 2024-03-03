خبير سياسي: دائرة الصراع قد تتسع إذا لم تبدأ الهدنة في غزة خلال رمضان

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلاقات الدولية، إن جميع الأطراف دون استثناء بداية من الطرف الإسرائيلي مرورا بالطرف الفلسطيني المنهك والدول الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية معنيين بأن يكون رمضان شهرا ستشمله الهدنة، وإن لم يكن فيه هدوء فهذا يعني أن دائرة الصراع قد تتسع بشكل كبير للغاية، لأن هناك قيم كبيرة ترتفع خلال هذا الشهر لذلك لا بد من ضبط ذلك.

الضغط على إسرائيل

وأضاف الرقب، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه من مصلحة الجانب الإسرائيلي ألا يكون هناك اشتعال في الضفة الغربية والقدس وعرب 48، متابعًا: «إذا عدنا بالذاكرة لمايو عام 2021 عندما تحرك الشارع في عرب 48 كان هذا يمثل ضغطا كبيرا على الشارع الإسرائيلي».

وأشار إلى أنهم بحاجة إلى أن يكون هناك هدوءا لكن بالأمس كان التفاؤل أكثر من اليوم، إذ أن هناك بعض العثرات تحديدا في كشف أسماء من سيبقون أحياء كأسرى لدى المقاومة، وهذا الملف برز مجددا وهذا ما يطلبه نتنياهو، والذي يخرج بما يعكر صفو المفاوضات التي تسير بشكل حثيث ومباشر.