اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «ديارنا».. مصر بتتكلم حرفي
كتب:
أحمد العانوسي
07:30 م | الأحد 03 مارس 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الاثنين 4 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- النسخة الـ66 من معرض ديارنا.. «أيادي تتلف في حرير»
- «السيسي»: نسعى لتجاوز أزمة الغذاء العالمية بطفرة في الأراضي الزراعية وتحسين الإنتاج
- الرئيس: مشروعات الدولة أنتجت 4 ملايين فدان جديدة تدخل الخدمة العامين الجاري والقادم
- نزيف مستمر للدولار في السوق الموازية.. وانفراجة في أسعار السلع
- «شعبة المستوردين»: المواطنون سيشعرون بالتحسن خلال أيام.. وفرصة أخيرة أمام التجار لبيع «السلع المخزنة»
- «الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع «الضمان الاجتماعي»
- لجنة حقوق الإنسان: القانون استثمار في البشر ويعزّز حقوق «ذوي الهمم» والمسنين والأيتام
- ملخصات مسلسلات رمضان بلغة الإشارة.. خدمة جديدة تطلقها «الوطن» دعما لذوي الهمم
الصفحة الثانية
- «معلومات الوزراء»: 17.4 مليار دولار إجمالي استثمارات دول «بريكس» في السوق المصرية.. وفرص لتعزيز العلاقات التجارية
- نتائج مبشرة لمنظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج.. والمركز: «القاهرة» حققت صادرات قياسية من القطن في موسم 2022 رغم التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية
- تحديد سعر القنطار بـ10 آلاف جنيه لـ«متوسط التيلة» و12 ألفاً لـ«طويل التيلة»
- 5 وزيرات في افتتاح فعاليات «قمة المرأة المصرية» بمشاركة مؤسسات أوروبية
- تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.. وتستهدف دعم مخططات التمكين وتطوير برامج التدريب والتأهيل لحديثي التخرّج من أجل بناء جيل نسائي يواكب متغيرات العصر
- «المشاط»: مصر تسعى لتكون دولة رائدة في الهيدروجين الأخضر.. وملتزمون بتعزيز التنمية
الصفحة الثالثة
- هدنة وشيكة في غزة.. وقلق بمجلس الأمن بسبب «مجزرة الطحين»
- الاحتلال ينفذ سلسلة أحزمة نارية على «خان يونس».. وتهديدات لإجبار أهالي مدينة «حمد» على المغادرة.. و«الصحة الفلسطينية»: 9 مجازر ارتكبتها إسرائيل خلال الساعات الماضية
- وزير الخارجية: المجتمع الدولي عاجز عن وضع حد للممارسات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع
- «شكري»: العلاقات «المصرية - الخليجية» ركيزة للاستقرار.. وتعنت «أديس أبابا» في مفاوضات «السد» لا يراعي حسن الجوار
- وزير الدفاع يُكرِّم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد
- الفريق أول محمد زكي: «تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل» تقليد عسكري راسخ
- وزارة الكهرباء تواجه أخطاء الفواتير بـ«الإصدار الموحد»
- مدير إدارة الخدمات: البرنامج يعتمد على حساب قيمة الاستهلاك بناء على الشرائح المحددة إلكترونيا
- القوات المسلحة تدفع بلجنة تجنيدية قضائية لحلايب وشلاتين وأبورماد
- المنتخب يتمسك بانضمام محمد صلاح ويرفض مباغتة «ليفربول»
- الزمالك يطير اليوم إلى السعودية استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر
الصفحة الرابعة
- النسخة الـ66 للمعرض تضم معروضات لـ450 من الحرفيين.. ومشاركات من السودان وسوريا وفلسطين
- «مصر بتتكلم حِرَفي»
- «الاقتصاد الإبداعي».. دعم وتمكين للحرفيين للوصول إلى أسواق جديدة
- «التضامن»: بروتوكول تعاون لإنشاء مصنع سجاد يدوي يضم 800 عامل وأكثر من 200 نول.. و560 مليون جنيه من «بنك ناصر» لتمويل مشروعات المرأة
- «رمضانك في ديارنا».. عارضون يبدعون في رسم أشكال يوم الصيام
- «شمال سيناء».. منتجات «بئر العبد» تتضامن مع الأشقاء في «غزة»
- «الوادي الجديد»: إعادة تدوير وإحياء تراث الأجداد
- «البحر الأحمر».. المكرمية بالأحجار الكريمة في استقبال الزوار
الصفحة الخامسة
- «فلسطين».. «توب غزة» يحمل علامات النضال: «كل غرزة من زهرات بلادنا»
- «السودان».. الحنة والقهوة الجنوبي: «تسالي وزينة لرواد المعرض»
- «اليمن».. منتجات «صنعاء».. «بخور وعطور وملابس ومواد طبيعية للبشرة»
- «سوريا».. فرقة «أنوار الشام» تحكي تراث «دمشق»: «الناس بتفرح لما تشوفنا»
- «مفوضية اللاجئين».. حرفيون من جنسيات مختلفة: مشغولات يدوية تنقل تراث الأشقاء
- مساعد وزير التضامن: محفظة تمويل برامج التمكين الاقتصادي تجاوزت 4 مليارات جنيه
- طرح المنتجات بأسعار مخفضة.. وتنوع كبير في منتجات رمضان والأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج
الصفحة السادسة
- د. ياسر عبدالعزيز: منافسة بين رجلين
- لينا مظلوم: دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. آفاق إبداع غير متوقع
- د. محمود خليل: «آدم» يبحث عن «حواء»
- بلال الدوى: تحركات مصر «زي الكتاب ما بيقول»
- خالد منتصر يكتب: التأثير السياحي للفن
الصفحة السابعة
- آسر ياسين «الجوكر»
- عائشة بن أحمد «المتمردة»
- قصة حب تهددها إصابة طفل بالسرطان.. «صدفة ممكن تشقلب حياتنا»
- نقاد: المسلسل تركيبة مكتملة للنجاح.. و«المتحدة» ساهمت في ظهور مواهب
- «البشلاوي»: «آسر وعائشة» لديهما حضور طاغٍ على الشاشة.. و«خيرالله»: كل المؤشرات تنبئ بنجاحه
الصفحة الثامنة
- حكايات المحاربين في اليوم العالمي للسمنة.. حبة «إرادة» وهتعمل معجزات
- كوتش المتكمّمين.. «محمد» خسر 200 كيلو فأصبح مدرب جيم
- مدربة طعام.. المضطر يعمل زي «مروة».. جالها سكر فعملت «تكميم»
- شجع بالصدمة.. خدوا النصيحة من «هبة»: خسرت 40 كيلو في 6 سنين
- يا باشمهندس.. «مينا» فقد وزنه بسبب الجري ورا الكلاب: اشتريت صحتي