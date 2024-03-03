اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «ديارنا».. مصر بتتكلم حرفي

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الاثنين 4 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- النسخة الـ66 من معرض ديارنا.. «أيادي تتلف في حرير»

- «السيسي»: نسعى لتجاوز أزمة الغذاء العالمية بطفرة في الأراضي الزراعية وتحسين الإنتاج

- الرئيس: مشروعات الدولة أنتجت 4 ملايين فدان جديدة تدخل الخدمة العامين الجاري والقادم

- نزيف مستمر للدولار في السوق الموازية.. وانفراجة في أسعار السلع

- «شعبة المستوردين»: المواطنون سيشعرون بالتحسن خلال أيام.. وفرصة أخيرة أمام التجار لبيع «السلع المخزنة»

- «الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع «الضمان الاجتماعي»

- لجنة حقوق الإنسان: القانون استثمار في البشر ويعزّز حقوق «ذوي الهمم» والمسنين والأيتام

- ملخصات مسلسلات رمضان بلغة الإشارة.. خدمة جديدة تطلقها «الوطن» دعما لذوي الهمم

الصفحة الثانية

- «معلومات الوزراء»: 17.4 مليار دولار إجمالي استثمارات دول «بريكس» في السوق المصرية.. وفرص لتعزيز العلاقات التجارية

- نتائج مبشرة لمنظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج.. والمركز: «القاهرة» حققت صادرات قياسية من القطن في موسم 2022 رغم التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية

- تحديد سعر القنطار بـ10 آلاف جنيه لـ«متوسط التيلة» و12 ألفاً لـ«طويل التيلة»

- 5 وزيرات في افتتاح فعاليات «قمة المرأة المصرية» بمشاركة مؤسسات أوروبية

- تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.. وتستهدف دعم مخططات التمكين وتطوير برامج التدريب والتأهيل لحديثي التخرّج من أجل بناء جيل نسائي يواكب متغيرات العصر

- «المشاط»: مصر تسعى لتكون دولة رائدة في الهيدروجين الأخضر.. وملتزمون بتعزيز التنمية

الصفحة الثالثة

- هدنة وشيكة في غزة.. وقلق بمجلس الأمن بسبب «مجزرة الطحين»

- الاحتلال ينفذ سلسلة أحزمة نارية على «خان يونس».. وتهديدات لإجبار أهالي مدينة «حمد» على المغادرة.. و«الصحة الفلسطينية»: 9 مجازر ارتكبتها إسرائيل خلال الساعات الماضية

- وزير الخارجية: المجتمع الدولي عاجز عن وضع حد للممارسات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع

- «شكري»: العلاقات «المصرية - الخليجية» ركيزة للاستقرار.. وتعنت «أديس أبابا» في مفاوضات «السد» لا يراعي حسن الجوار

- وزير الدفاع يُكرِّم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

- الفريق أول محمد زكي: «تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل» تقليد عسكري راسخ

- وزارة الكهرباء تواجه أخطاء الفواتير بـ«الإصدار الموحد»

- مدير إدارة الخدمات: البرنامج يعتمد على حساب قيمة الاستهلاك بناء على الشرائح المحددة إلكترونيا

- القوات المسلحة تدفع بلجنة تجنيدية قضائية لحلايب وشلاتين وأبورماد

- المنتخب يتمسك بانضمام محمد صلاح ويرفض مباغتة «ليفربول»

- الزمالك يطير اليوم إلى السعودية استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

الصفحة الرابعة

- النسخة الـ66 للمعرض تضم معروضات لـ450 من الحرفيين.. ومشاركات من السودان وسوريا وفلسطين

- «مصر بتتكلم حِرَفي»

- «الاقتصاد الإبداعي».. دعم وتمكين للحرفيين للوصول إلى أسواق جديدة

- «التضامن»: بروتوكول تعاون لإنشاء مصنع سجاد يدوي يضم 800 عامل وأكثر من 200 نول.. و560 مليون جنيه من «بنك ناصر» لتمويل مشروعات المرأة

- «رمضانك في ديارنا».. عارضون يبدعون في رسم أشكال يوم الصيام

- «شمال سيناء».. منتجات «بئر العبد» تتضامن مع الأشقاء في «غزة»

- «الوادي الجديد»: إعادة تدوير وإحياء تراث الأجداد

- «البحر الأحمر».. المكرمية بالأحجار الكريمة في استقبال الزوار

الصفحة الخامسة

- «فلسطين».. «توب غزة» يحمل علامات النضال: «كل غرزة من زهرات بلادنا»

- «السودان».. الحنة والقهوة الجنوبي: «تسالي وزينة لرواد المعرض»

- «اليمن».. منتجات «صنعاء».. «بخور وعطور وملابس ومواد طبيعية للبشرة»

- «سوريا».. فرقة «أنوار الشام» تحكي تراث «دمشق»: «الناس بتفرح لما تشوفنا»

- «مفوضية اللاجئين».. حرفيون من جنسيات مختلفة: مشغولات يدوية تنقل تراث الأشقاء

- مساعد وزير التضامن: محفظة تمويل برامج التمكين الاقتصادي تجاوزت 4 مليارات جنيه

- طرح المنتجات بأسعار مخفضة.. وتنوع كبير في منتجات رمضان والأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج

الصفحة السادسة

- د. ياسر عبدالعزيز: منافسة بين رجلين

- لينا مظلوم: دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. آفاق إبداع غير متوقع

- د. محمود خليل: «آدم» يبحث عن «حواء»

- بلال الدوى: تحركات مصر «زي الكتاب ما بيقول»

- خالد منتصر يكتب: التأثير السياحي للفن

الصفحة السابعة

- آسر ياسين «الجوكر»

- عائشة بن أحمد «المتمردة»

- قصة حب تهددها إصابة طفل بالسرطان.. «صدفة ممكن تشقلب حياتنا»

- نقاد: المسلسل تركيبة مكتملة للنجاح.. و«المتحدة» ساهمت في ظهور مواهب

- «البشلاوي»: «آسر وعائشة» لديهما حضور طاغٍ على الشاشة.. و«خيرالله»: كل المؤشرات تنبئ بنجاحه

الصفحة الثامنة

- حكايات المحاربين في اليوم العالمي للسمنة.. حبة «إرادة» وهتعمل معجزات

- كوتش المتكمّمين.. «محمد» خسر 200 كيلو فأصبح مدرب جيم

- مدربة طعام.. المضطر يعمل زي «مروة».. جالها سكر فعملت «تكميم»

- شجع بالصدمة.. خدوا النصيحة من «هبة»: خسرت 40 كيلو في 6 سنين

- يا باشمهندس.. «مينا» فقد وزنه بسبب الجري ورا الكلاب: اشتريت صحتي