اتحاد المعلمين العرب يتعهد بتقديم كامل الدعم للفلسطينيين وخاصة الطلاب

عقد اتحاد المعلمين العرب، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اجتماعًا مساء اليوم بالقاهرة، بمشاركة نقباء المعلمين بالوطن العربي، لبحث عددًا من الملفات الهامة على رأسها تقديم كامل الدعم للأشقاء الفلسطينيين، في ظل المجازر والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل، خاصة في مجال التعليم الذي تضرر نتيجة قصف العدوان الإسرائيلي للمنشآت التعليمية.

بحث تقديم الدعم من الاتحاد لكافة الدول الأعضاء بالوطن العربي

واستقبلت نقابة المعلمين المصريّة، نقباء المعلمين العرب، ورؤساء ومسئولي المنظمات التعليمية بالدول المشاركة، على مدار اليومين السابقين، تمهيدًا للجلسات التشاورية التي تعقد حاليًا، لبحث تقديم الدعم من الاتحاد لكافة الدول الأعضاء بالوطن العربي.

وتعهد المشاركون في اجتماع اتحاد المعلمين العرب، بتقديم كامل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين وخاصة الطلاب والمعلمين، في مواجهة آلة القتل والدمار الإسرائيلية، التي تواصل حرق الأخضر واليابس وقتل الأبرياء، وتدمير المدارس والجامعات الفلسطينية.

ويواصل أعضاء الاتحاد اجتماعاتهم التشاورية صباح غد الاثنين بالقاهرة، للخروج بعدد من التوصيات الهامة لدعم المعلمين والطلاب في الوطن العربي.