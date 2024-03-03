غرق السفينة روبيمار.. ما السبب وكيف علقت أمريكا؟

كشف جيش الولايات المتحدة الأمريكية عن تفاصيل غرق السفينة روبيمار المملوكة لشركة بريطانية، عقب تعرضها لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن، أطلقه الحوثيون في اليمن في 18 فبراير الماضي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث عمد الحوثيون على استمرار الهجوم على السفن التي تدعم إسرائيل للضغط على تل أبيب لإيقاف العدوان على غزة.

تعليق الجيش الأمريكي على غرق السفينة روبيمار

وغردت القيادة المركزية للجيش الأمريكي على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة، تمثل خطرا بيئيا في البحر الأحمر، وتمثل السفينة الغارقة أيضا خطرا على السفن الأخرى».

الحوثيون يستهدفون السفينة روبيمار

ويعمل الحوثيون على استهداف السفن التجارية التي تدعم إسرائيل، وكان آخرها السفينة روبيمار، ونفذت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عمليات عسكرية ضد أعضاء في جماعة الحوثيين المسلحة ردا على الهجوم الحوثي المستمر على السفن التي تدعم إسرائيل، وهو الأمر الذي أثر على حركة التجارة العالمية وأدى إلى رفع الأسعار المختلفة حول دول العالم.

الإعلان رسميا عن غرق السفينة روبيمار

وأعلنت الحكومة اليمنية، رسميا غرق السفينة روبيمار مؤخرا، والذي تم في 19 فبراير الماضي، وقد حدث تسرب نفطي في البحر الأحمر بطول 18 ميلا، وسط تخوفات من وقوع كارثة بيئية وكانت تحمل السفينة نحو 41 ألف طن من الأسمدة.