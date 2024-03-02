تحذير من كارثة بيئية منتظرة في البحر الأحمر بعد غرق السفينة «روبيمار»

بعد أن استهدفها الحوثيون في 19 فبراير الماضي، حذرت الحكومة اليمنية من كارثة بيئية محتملة نتيجة غرق السفينة «روبيمار»، في المياه الإقليمية اليمنية ومياه البحر الأحمر بسبب تسرب نفطي بطول 18 ميلًا، وفقًا لما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، إن السفينة روبيمار كانت تفرز كميات كبيرة من الأسمدة والزيوت والوقود، مما يشكل مخاطر بيئية كبرى في مياه البحر، معلقا على الأمر بأنه «مقلق للغاية».

سبب غرق السفينة «روبيمار»

وغرقت السفينة إم في روبيمار بسبب العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر، وفقًا لما أعلنته خلية الأزمة للتعامل مع السفينة روبيمار، مؤكدة أنها في حالة انعقاد دائم لدراسة الإجراءات المتخذة، ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن الحادثة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

رئيس حزب البيئة العمالي: ستؤدي إلى تدمير كل الحياة البحرية

الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العمالي، قال في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرق السفينة روبيمار، سيؤدي إلى كارثة بيئية كبرى، فالمواد البترولية عند نزولها إلى سطح المياه ستؤدي إلى قطع الأكسجين عن المياه الداخلية وتدمير كل الحياة البحرية ضمن المياه التي تغطيها كميات الوقود على سطح المياه.

وأكد أن غرق السفينة سيؤدي أيضًا إلى إمتداد كميات ضخة من الوقود والبتروليات الموجودة فيها، وتنتشر على سطح المياه، وأصبح الخطر أكبر الآن عكس الأيام الماضية قبل غرقها، حينها كان يمكن سحبها بطريقة علمية وتفريغ كميات الوقود الموجودة بها.

وأشار «دوميط»، إلى أن جميع دول المنطقة ستتأثر من غرق السفينة، وإذا حدث امتداد للمواد البترولية ووصلت إلى الشواطئ ومراكز تحلية المياه، ستتأثر جميع المنطقة وسيكون هناك كارثة إنسانية كبرى.

جماعة الحوثي استهدفت السفينة «روبيمار»

وكانت جماعة الحوثي في اليمن استهدفت السفينة روبيمار البريطانية في البحر الأحمر يوم 19 فبراير الماضي بصاروخ باليسيتي، وبحسب ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية وقتها، فالهجوم تسبب في تسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومترًا، وكانت السفينة تحمل على متنها 21 ألفا و999 طنًا متريًا من الأسمدة.