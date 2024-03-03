نائبة الرئيس الأمريكي تعرب عن قلق واشنطن بشأن 1.5 مليون فلسطيني في رفح
كتب:
عمرو هلال
09:30 م | الأحد 03 مارس 2024
جانب من أحداث غزة
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤول بالبيت الأبيض، أنه من المتوقع أن تعرب كامالا هاريس نائبة رئيس أمريكا لبيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي عن القلق بشأن سلامة 1.5 مليون شخص لجأوا إلى رفح الفلسطينية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أنه من المتوقع أن تركز محادثات كامالا هاريس وجانتس على اليوم التالي للحرب وخطط إعادة إعمار غزة.