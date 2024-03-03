«شمال سيناء».. منتجات «بئر العبد» بمعرض ديارنا تتضامن مع الأشقاء في غزة

تراث سيناوى أصيل يظهر بين ثنايا العباءات والمشغولات اليدوية، يُظهر صلابة المرأة السيناوية وقوة تحملها صعوبة البيئة المحيطة، والتى تواجهها بالإنتاج والعمل، لتحسين دخلها وتمكين نفسها اقتصادياً، من خلال مشاركتها فى العديد من المعارض المصرية لتسويق منتجاتها، وعلى رأسها معرض «ديارنا» للحرف التراثية.

حوالى 20 أسرة منتِجة شاركت فى المعرض هذا العام، تحت مظلة جمعية تنمية المرأة السيناوية فى بئر العبد، بشمال سيناء، برئاسة فؤادة سماحة، التى عبرت عن سعادتها بمشاركة الجمعية فى المعرض بقولها: «ننتظر المعرض لتسويق كل ما تُبدعه الأنامل الذهبية».

لم تغب الأحداث الجارية فى قطاع غزة، وغيرها من المناطق الفلسطينية، عن المرأة السيناوية فى أعمالها، حيث أنتجت الكوفية والشنطة الفلسطينية، وقالت «سماحة» فى هذا الصدد: «حاسين بالشعب الفلسطينى وبمعاناته، ونعبر عن عروبتنا وتضامننا معهم من خلال هذه المنتجات»، لتلقى هذه المعروضات رواجاً كبيراً واستحساناً لدى رواد المعرض.

لم تقتصر معروضات الجمعية على الملابس فقط، بل اشتملت أيضاً على منتجات طبيعية، مثل زيت الزيتون السيناوى، والفلفل المهروس، ومخلل الزيتون، والنعناع، حيث أكدت رئيس الجمعية أن شمال سيناء بها العديد من النباتات العطرية والطبية والعسل الجبلى.