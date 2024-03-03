شرب الخروب يوميا في رمضان.. حالة واحدة تجعله مضرا للصحة

يعتبر الخروب واحدًا من المشروبات الباردة التي يفضل كثير من المسلمين تناولها خلال شهر رمضان الكريم بعد الإفطار، للتمتع بمذاقها الرائع والمحبب لهم والحصول على فوائده الصحية التي يحققهها للجسم، منها تحسين عمل الأمعاء وتقليل امتصاص الكوليسترول، وعلى الرغم من هذه الفوائد الصحية إلا أن شرب الخروب يوميًا في رمضان قد يعود على الجسم بأضرار صحية في حالة واحدة كشفها الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية.

فوائد شرب الخروب يوميًا في رمضان

أوضح «الحوفي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الخروب يحتوي على كمية جيدة من الألياف التي تجعل شرب الخروب يوميًا في رمضان يحقق للجسم عدة فوائد صحية، منها تحسين عمل الأمعاء، وتقليل امتصاص الكوليسترول وتقليل امتصاص السكر في الدم، إلى جانب احتوائه على كمية كبيرة من الأملاح المعدنية، مثل البوتاسيوم والكالسيوم، وجميعها عناصر مهمة وأساسية لصحة العظام والأسنان.

متى يصبح عصير الخروب مُضرا؟

وعلى الرغم من أن شرب الخروب يوميًا يحقق للجسم هذه الفوائد الصحية السابق ذكرها، إلا أن البعض يخطئ في تحضير مشروب الخروب، من خلال إضافة كمية كبيرة من السكر لتحليته، ما يجعله مُضرًا للجسم في هذه الحالة: «الخروب فيه كمية قليلة جدًا من السكر، علشان كده في ناس لما بتعمله بتحط كمية سكر كتيرة، وده بيضر الجسم»، وفقًا لـ«الحوفي».

تناول عصائر الفاكهة

وإلى جانب الحرص على شرب الخروب يوميا في رمضان، أوضح «الحوفي»، أن تناول عصائر الفاكهة يعتبر أكثر فائدة من تناول عصير الخروب؛ نظرًا لاحتواء الفاكهة على عديد من المعادن والعناصر المهمة التي يحتاجها الجسم، إلى جانب احتوائها على كمية كبيرة من الفيتامينات، أبرزها فيتامين «C» الذي يحقق للجسم فوائد صحية كثيرة، أهمها تعزيز قوة جهاز المناعة، والذي يُعتبر خط الدفاع الأول في الجسم، والمسؤول عن التصدي لكل الفيروسات والبكتيريا الضارة التي تهاجم الجسم من وقت لآخر: «ممكن الناس تعمل عصير برتقان أو جوافة أو فراولة أو تمر».