فئات لا يجب تناولها مكملات فيتامين C.. «تسبب إصابتهم بمرض السرطان»

أوضح الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن فيتامين C من مضادات الأكسدة القوية، التي تعمل على إتلاف الشوارد الحرة التي يكون مصدرها التلوث والمبيدات الحشرية والمواد الحافظة، وبالتالي تعمل على تكوين أوعية دموية جديدة، مضيفًا أنه على الرغم من كون تكون الأوعية دموية الجديدة ميزة للشخص السليم، إلا أنه يسبب الإصابة بمرض السرطان لبعض الفئات.

فئات يحذر تناولها لمكملات فيتامين C

وعن الفئات التي يسبب تكون الأوعية الدموية الجديدة إصابتها بـ مرض السرطان، فقد أوضح «الحوفي»، أنهم الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بالسرط (لديهم تاريخ عائلي مع المرض) والأشخاص المصابين بالمرض بالفعل، لافتًا إلى أن هذه الأوعية الدموية الجديدة تزيد من تكون خلايا سرطانية جديدة.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل، اضغط هنـــــــــــــا.