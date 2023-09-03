رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فئات لا يجب تناولها مكملات فيتامين C.. «تسبب إصابتهم بمرض السرطان»

كتب:

تامر نادر
11:23 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
فئات يحذر تناولها لمكملات فيتامين C - تعبيرية

فئات يحذر تناولها لمكملات فيتامين C - تعبيرية

أوضح الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن فيتامين C من مضادات الأكسدة القوية، التي تعمل على إتلاف الشوارد الحرة التي يكون مصدرها التلوث والمبيدات الحشرية والمواد الحافظة، وبالتالي تعمل على تكوين أوعية دموية جديدة، مضيفًا أنه على الرغم من كون تكون الأوعية دموية الجديدة ميزة للشخص السليم، إلا أنه يسبب الإصابة بمرض السرطان لبعض الفئات.

فئات يحذر تناولها لمكملات فيتامين C

وعن الفئات التي يسبب تكون الأوعية الدموية الجديدة إصابتها بـ مرض السرطان، فقد أوضح «الحوفي»، أنهم الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بالسرط (لديهم تاريخ عائلي مع المرض) والأشخاص المصابين بالمرض بالفعل، لافتًا إلى أن هذه الأوعية الدموية الجديدة تزيد من تكون خلايا سرطانية جديدة.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل، اضغط هنـــــــــــــا.

اقرأ المزيد:

5 مكملات غذائية يجب على الرجال تناولها.. منها «فيتامين د» و«أوميجا 3»

هل يوجد علاقة بين نقص «فيتامين د» وزيادة الوزن؟​.. هيئة الدواء المصرية تجيب

تحذير عاجل من وزارة الصحة بشأن الإسراف في تناول فيتامين «د»

استشاري تغذية علاجية عبر قناة الناس: تساقط الشعر سببه نقص فيتامين «د»
بقلم تامر نادر

محرر صحفي مسؤول عن تحرير المادة الصحفية وصياغة الموضوعات.