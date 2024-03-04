موسكو تستدعي السفير الألماني بعد تسريبات استهداف القرم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ موسكو تستدعي السفير الألماني بعد انتقادات برلين نشر وسائل إعلام روسية تسجيلا صوتيا لاجتماع مسؤولين عسكريين ألمان لضرب جسر القرم.

استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير الألماني بروسيا ألكسندر غراف لامبسدورف، على خلفية محادثات بين ضباط ألمان لضرب جسر القرم، حسب ما ذكرت «روسيا اليوم».

وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، - طلب عدم ذكر اسمه-، إنه تم استدعاء السفير الألماني في موسكو اليوم، بعد انتشار تسريبات لمحادثات ضباط ألمان لضرب جسر القرم.

وكانت رئيسة تحرير روسيا اليوم، مارغريتا سيمونيان، نشرت تسجيلا صوتيا يظهر ضباط ألمان كبار وهو يتحدثون عن كيفية ضرب جسر القرم الروسي عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود، بوضع خطة تجعل ألمانيا بعيدة عن الشبهات.

وكتبت رئيسة تحرير شبكة RT عبر «تليجرام»، أنّه في نفس اليوم الذي صرح فيه شولتس بأنّ «الناتو» لن يشارك في نزاع أوكرانيا، تم عمل التسجيلات الصوتية، مشيرة إلى أنّ مدة التسجيل الصوتي بلغت نحو 40 دقيقة، وتضمنت المحادثات أنّ الجيشين الأمريكي والبريطاني ضليعان بشكل مباشر في نزاع أوكرانيا قبل فترة طويلة.