موسكو تنفي المزاعم الأمريكية بشأن سلاح نووي روسي في الفضاء

نفت موسكو المزاعم الواردة خلال الأيام الماضية من واشنطن بشأن نية روسيا نشر أسلحة نووية في الفضاء، تهدف من خلالها لاستهداف الأقمار الصناعية الأمريكية والأوروبية، بحسب ما نشرته وكالة تاس الروسية.

وقال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن نشر الأسلحة النووية في الفضاء هو أمر غير عملي من الناحية الفنية، مشيرًا إلى أن ظهورها الخارجي أمر غير مناسب من جميع وجهات النظر، مؤكدًا أن واشنطن لم تقدم أي دليل على مزاعم رغبة روسيا في نشر الأسلحة النووية في الفضاء.

وأوضح «ريابكوف»، أن بيئة الفضاء الخارجي ليست مناسبة لنشر مثل هذه الأسلحة، مضيفًا أن القواعد البرية والجوية والبحرية كاف تمامًا.

موسكو لا تفكر في الانسحاب من معاهدة الفضاء الخارجي

كما صرح نائب وزير الخارجية الروسي بأن موسكو لا تفكر في الانسحاب من معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، والتي تحدد مبادئ الاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي، قائلًا إن الولايات المتحدة هي التي تحاول منذ فترة طويلة تحقيق التفوق في الفضاء الخارجي، بما في ذلك قطاع الأسلحة.

وهاجم واشنطن قائلًا: «هذا هو أسلوبهم المعتاد في نسب نوايا غير موجودة للآخرين، وتحت هذه الذريعة، يكثفون جهودهم الخاصة، التي تتعارض مع مصالح الأمن الدولي وتتجاهل تمامًا مقترحاتنا».

واشنطن تحذر موسكو من السلاح النووي الفضائي

وكانت واشنطن حذرت موسكو من السلاح النووي الفضائي، قائلة إن روسيا قد تستخدمه ضد الأقمار الصناعية التابعة للغرب، في وقت، رد فيه الكرملين اليوم الخميس، على تحذيرات واشنطن، ووصفه بأنها «افتراء خبيث وخدعة من البيت الأبيض» تهدف إلى إقناع الكونجرس بالموافقة على ضخ المزيد من الأموال لمواجهة روسيا، بحسب ما نشرته «رويترز».